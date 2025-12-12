Рейтинг@Mail.ru
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sk-2061674131.html
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана - РИА Новости, 12.12.2025
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана
Более 5,5 миллиардов рублей налоговой недоимки, пеней и штрафов удалось вернуть государству по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана осужденного за... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:21:00+03:00
2025-12-12T15:21:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
япония
олег кан
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg
https://ria.ru/20251212/kan-2061554585.html
https://ria.ru/20251212/kan-2061667612.html
https://ria.ru/20251212/sk-2061607452.html
россия
владивосток
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2109e717327005bf6b650441510e6945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, япония, олег кан, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Владивосток, Япония, Олег Кан, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
СК вернул государству 5,5 миллиарда рублей по делу рыбопромышленника Кана

По делу "крабового короля" Кана вернули более 5,5 млрд рублей налогов

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Более 5,5 миллиардов рублей налоговой недоимки, пеней и штрафов удалось вернуть государству по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана осужденного за создание преступного сообщества, контрабанду живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонение от уплаты налогов, сообщает в своём Тelegram-канале СК РФ.
Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
Вчера, 03:19
"Удалось добиться возмещения государству налоговой недоимки, уплаты пеней и штрафов на сумму более 5,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении СК.
Уточняется, что используя схему дробления бизнеса, обвиняемый и его компании уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,69 миллиарда рублей.
Сторона обвинения в ходе прений по делу настаивала на приговоре в 24 года колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей. Защита заявляла о невиновности бизнесмена и просила его оправдать.
Кан признан виновным по части 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Защита "крабового короля" Кана не стала комментировать приговор
Вчера, 14:55
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана
Вчера, 10:57
 
ПроисшествияРоссияВладивостокЯпонияОлег КанСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала