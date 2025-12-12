Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана - РИА Новости, 12.12.2025
10:57 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sk-2061607452.html
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана - РИА Новости, 12.12.2025
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана
Структуры, подконтрольные сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, неоднократно пытались вывести из РФ активы и оказывали активное противодействие... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:57:00+03:00
2025-12-12T10:57:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
япония
олег кан
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
россия
владивосток
япония
происшествия, россия, владивосток, япония, олег кан, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Владивосток, Япония, Олег Кан, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана

СК РФ: подконтрольные "крабовому королю" Кану структуры активно мешали следствию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Структуры, подконтрольные сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, неоднократно пытались вывести из РФ активы и оказывали активное противодействие предварительному следствию по делу о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, говорится в Тelegram-канале СК РФ.
Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
Вчера, 03:19
"Подконтрольными Кану структурами оказывалось активное противодействие предварительному следствию, предпринимались неоднократные попытки по выводу из российской юрисдикции и передаче третьим лицам финансовых и коммерческих активов, которые были пресечены", - говорится в сообщении СК РФ.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Суд взыскал с "крабового короля" 4,2 миллиарда рублей за контрабанду
Вчера, 03:29
 
ПроисшествияРоссияВладивостокЯпонияОлег КанСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
