Сийярто намекнул на недальновидность политики Европы

БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. У Венгрии будет конкурентное преимущество перед остальными странами Европы после завершения конфликта на Украине благодаря способности сохранить отношения и с западными, и с незападными странами, такими как Россия и Китай, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.