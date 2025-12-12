Рейтинг@Mail.ru
Сийярто намекнул на недальновидность политики Европы - РИА Новости, 12.12.2025
02:14 12.12.2025
Сийярто намекнул на недальновидность политики Европы
в мире, европа, россия, украина, виктор орбан, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Россия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Петер Сийярто
© РИА Новости / Алексей Майшев
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. У Венгрии будет конкурентное преимущество перед остальными странами Европы после завершения конфликта на Украине благодаря способности сохранить отношения и с западными, и с незападными странами, такими как Россия и Китай, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия сегодня является единственной европейской страной, которая поддерживает хорошие отношения как на Востоке, так и на Западе, и нет другого лидера, кроме премьер-министра Виктора Орбана, которого бы приветствовали в США, Китае и России. Это невероятное конкурентное преимущество для нас в послевоенный период", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии в Коллегиуме Матьяша Корвинуса в Будапеште.
У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто
По его словам, период после конфликта на Украине "охарактеризует соглашение между великими державами".
"И в этом новом мировом порядке, который будет определяться великими державами, мы можем быть уверены, что только мы в Европе способны устанавливать отношения с теми, кто определяет мировой порядок, на основе взаимного уважения. Это важно также потому, что все другие, кто не смог сохранить эту способность из-за своей внешнеполитической стратегии, основанной на принципиально идеологическом подходе, стартуют позади нас в этой гонке", - отметил министр.
Ранее Сийярто заявил, что европейские политики критикуют Орбана за визит в Москву, потому что их раздражает, что в Европе лишь венгерский лидер может одновременно вести диалог с Россией, Китаем и США.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности
