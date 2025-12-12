Военные силы подталкивают Таиланд к политизации конфликта, считает эксперт

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военные и монархические силы Таиланда подталкивают правительство страны к политизации обострившегося пограничного спора с Камбоджей, а отсутствие конкретного переговорщика с тайской стороны делает неопределенным окончание конфликта, заявил РИА Новости замдиректора Центра исследований Китая и АСЕАН при Технологическом университете Камбоджи Тхонг Менгдавид.

"Правительство Таиланда не обладает реальной властью, а армия и монархические силы подталкивают его к политизации пограничного вопроса для получения власти и поддержки населения", - сказал он в беседе с агентством.

По его словам, роспуск парламента королем Таиланда Махой Вачиралонгкорном в пятницу предполагает проведение выборов в течение 60 дней, но в условиях военного времени это требование может быть приостановлено. Это позволит сформировать временное правительство, не обладающее реальными полномочиями для принятия решений, и "фактически власть останется у того же роялистского консервативного руководства", добавил эксперт.

Как считает Тхонг Менгдавид, такая ситуация, когда в правительстве нет лица, обладающего полномочиями для ведения переговоров, "создает дилемму для любого международного посредничества".

"Отсутствие конкретного переговорщика и эскалация со стороны Таиланда делает окончание конфликта неопределенным, а мирные переговоры - затруднительными", - добавил он.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.