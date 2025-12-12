Рейтинг@Mail.ru
Военные силы подталкивают Таиланд к политизации конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2025
17:14 12.12.2025
Военные силы подталкивают Таиланд к политизации конфликта, считает эксперт
Военные силы подталкивают Таиланд к политизации конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2025
Военные силы подталкивают Таиланд к политизации конфликта, считает эксперт
Военные и монархические силы Таиланда подталкивают правительство страны к политизации обострившегося пограничного спора с Камбоджей, а отсутствие конкретного... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:14:00+03:00
2025-12-12T17:14:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
китай
маха вачиралонгкорн
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
китай
в мире, таиланд, камбоджа, китай, маха вачиралонгкорн, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Китай, Маха Вачиралонгкорн, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Военные силы подталкивают Таиланд к политизации конфликта, считает эксперт

Эксперт Менгдавид: конфликт выгоден военным и монархическим силам Таиланда

© Flickr / Isriya PaireepairitФлаги Таиланда
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Flickr / Isriya Paireepairit
Флаги Таиланда. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военные и монархические силы Таиланда подталкивают правительство страны к политизации обострившегося пограничного спора с Камбоджей, а отсутствие конкретного переговорщика с тайской стороны делает неопределенным окончание конфликта, заявил РИА Новости замдиректора Центра исследований Китая и АСЕАН при Технологическом университете Камбоджи Тхонг Менгдавид.
"Правительство Таиланда не обладает реальной властью, а армия и монархические силы подталкивают его к политизации пограничного вопроса для получения власти и поддержки населения", - сказал он в беседе с агентством.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Таиланд нанес повторный удар с истребителей F-16 по Камбодже, пишут СМИ
11 декабря, 15:12
По его словам, роспуск парламента королем Таиланда Махой Вачиралонгкорном в пятницу предполагает проведение выборов в течение 60 дней, но в условиях военного времени это требование может быть приостановлено. Это позволит сформировать временное правительство, не обладающее реальными полномочиями для принятия решений, и "фактически власть останется у того же роялистского консервативного руководства", добавил эксперт.
Как считает Тхонг Менгдавид, такая ситуация, когда в правительстве нет лица, обладающего полномочиями для ведения переговоров, "создает дилемму для любого международного посредничества".
"Отсутствие конкретного переговорщика и эскалация со стороны Таиланда делает окончание конфликта неопределенным, а мирные переговоры - затруднительными", - добавил он.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента
Вчера, 03:46
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ: более 300 тысяч человек покинули дома на границе Камбоджи и Таиланда
Вчера, 15:03
 
В миреТаиландКамбоджаКитайМаха ВачиралонгкорнОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
