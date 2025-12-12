Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали возможного кандидата на пост главы МИД Украины
17:03 12.12.2025
В Раде назвали возможного кандидата на пост главы МИД Украины
Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица может возглавить украинское внешнеполитическое ведомство вместо действующего министра Андрея Сибиги, заявил... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
украина
сергей кислица
владимир зеленский
андрей сибига
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
украина
в мире, украина, сергей кислица, владимир зеленский, андрей сибига, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Раде назвали возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Депутат Железняк: Кислица может возглавить МИД Украины вместо Сибиги

Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица может возглавить украинское внешнеполитическое ведомство вместо действующего министра Андрея Сибиги, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
«

"Новым министром (иностранных дел -ред.) станет Сергей Кислица, сейчас он первый зам, Андрей Сибига поедет послом в Польшу", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Как заявил Железняк, в ближайшее время в Раде планируется съезд партии Владимира Зеленского "Слуга народа", в ходе которого, возможно, будет выбран её новый глава. Кроме того, в ближайшее время парламент, вероятно, рассмотрит ряд других кадровых решений, в том числе перестановки в руководстве МИД, добавил депутат.
В начале декабря украинские журналисты сообщили, что после увольнения Андрея Ермака с позиции главы офиса Зеленского в связи с масштабным коррупционным скандалом, который вызвал резонанс на Украине и за рубежом, на его пост рассматривают министра обороны Дениса Шмыгаля, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, а также замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, главу ГУР МО Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и замруководителя офиса Зеленского Павла Палису.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский назвал кандидатов на пост попавшего в скандал Ермака
8 декабря, 23:11
 
