В Раде назвали возможного кандидата на пост главы МИД Украины

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица может возглавить украинское внешнеполитическое ведомство вместо действующего министра Андрея Сибиги, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
«
"Новым министром (иностранных дел -ред.) станет Сергей Кислица, сейчас он первый зам, Андрей Сибига поедет послом в Польшу", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Как заявил Железняк, в ближайшее время в Раде планируется съезд партии Владимира Зеленского "Слуга народа", в ходе которого, возможно, будет выбран её новый глава. Кроме того, в ближайшее время парламент, вероятно, рассмотрит ряд других кадровых решений, в том числе перестановки в руководстве МИД, добавил депутат.
В начале декабря украинские журналисты сообщили, что после увольнения Андрея Ермака с позиции главы офиса Зеленского в связи с масштабным коррупционным скандалом, который вызвал резонанс на Украине и за рубежом, на его пост рассматривают министра обороны Дениса Шмыгаля, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, а также замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, главу ГУР МО Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и замруководителя офиса Зеленского Павла Палису.
Зеленский назвал кандидатов на пост попавшего в скандал Ермака
8 декабря, 23:11