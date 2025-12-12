Рейтинг@Mail.ru
Главком шведских ВС заявил, что Россия не хочет атаковать НАТО - РИА Новости, 12.12.2025
14:06 12.12.2025
Главком шведских ВС заявил, что Россия не хочет атаковать НАТО
Главком шведских ВС заявил, что Россия не хочет атаковать НАТО
Главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Клаэссон после заявления генсека НАТО Марко Рютте о том, что альянс якобы является "следующей целью" РФ, РИА Новости, 12.12.2025
в мире, россия, германия, бельгия, марк рютте, фридрих мерц, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Бельгия, Марк Рютте, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Главком шведских ВС заявил, что Россия не хочет атаковать НАТО

Командующий ВС Швеции Клаэссон признал, что Россия не хочет атаковать НАТО

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Клаэссон после заявления генсека НАТО Марко Рютте о том, что альянс якобы является "следующей целью" РФ, признал, что Россия не хочет атаковать НАТО.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
"Если, взглянув на текущую ситуацию, меня спросят, хочет ли Россия напасть на НАТО, мой ответ "нет", - сказал Клаэссон в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом Клаэссон утверждает, что Россия якобы хочет "ослабить и разделить" НАТО.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреРоссияГерманияБельгияМарк РюттеФридрих МерцСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
