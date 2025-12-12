Главком шведских ВС заявил, что Россия не хочет атаковать НАТО

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Клаэссон после заявления генсека НАТО Марко Рютте о том, что альянс якобы является "следующей целью" РФ, признал, что Россия не хочет атаковать НАТО.

"Если, взглянув на текущую ситуацию, меня спросят, хочет ли Россия напасть на НАТО, мой ответ "нет", - сказал Клаэссон в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом Клаэссон утверждает, что Россия якобы хочет "ослабить и разделить" НАТО.

Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.