Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах с военным положением

"Проект федерального закона <...> разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов (штабы обороны) в субъектах Российской Федерации, на территориях (части территории) которых введено военное положение, в муниципальных образованиях", — говорится в документе.

Среди основных задач штабов — обеспечение единства действий при реализации мер военного положения и обороны. Кроме того, они будут разрабатывать местные законы о военном положении, собирать и анализировать данные об обстановке в регионе.