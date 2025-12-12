Рейтинг@Mail.ru
13:31 12.12.2025 (обновлено: 17:57 12.12.2025)
Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах с военным положением
Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах с военным положением
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, луганская народная республика, херсонская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах с военным положением

Минобороны предложило создавать штабы обороны в регионах РФ с военным положением

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны России предложило создавать штабы обороны в регионах, где действует военное положение.
"Проект федерального закона <...> разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов (штабы обороны) в субъектах Российской Федерации, на территориях (части территории) которых введено военное положение, в муниципальных образованиях", — говорится в документе.
Среди основных задач штабов — обеспечение единства действий при реализации мер военного положения и обороны. Кроме того, они будут разрабатывать местные законы о военном положении, собирать и анализировать данные об обстановке в регионе.
Отмечается, что законопроект разработали с учетом опыта работы штабов обороны Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
Вчера, 10:13
 
