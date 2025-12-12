https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061717383.html
В Шереметьево ввели ограничения
В Шереметьево ввели ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево ввели ограничения
Временные ограничения введены в "Шереметьево", аэропорт выпускает и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения