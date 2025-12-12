https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061679478.html
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025
В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов