Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 12.12.2025 (обновлено: 15:35 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061679478.html
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:33:00+03:00
2025-12-12T15:35:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:215:3113:1966_1920x0_80_0_0_07447e2c67247ba6026aa64a12135edd.jpg
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061650610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33020d379d8bc11b92edb33008402422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Шереметьево сняли ограничения

В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
Вчера, 13:46
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала