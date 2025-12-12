https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061650610.html
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
Ситуация в пассажирских терминалах аэропорта "Шереметьево" на фоне введенных ограничений спокойная, говорится в сообщении воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
