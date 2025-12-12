Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 12.12.2025 (обновлено: 13:49 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061650610.html
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах
Ситуация в пассажирских терминалах аэропорта "Шереметьево" на фоне введенных ограничений спокойная, говорится в сообщении воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:46:00+03:00
2025-12-12T13:49:00+03:00
россия
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_9a6c761e8d69c8e0780afbf535995798.jpg
https://ria.ru/20251212/aeroport-2061647851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/08/1553450826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bf2c406c8e5360dd224a50add552fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево рассказали о ситуации в пассажирских терминалах

В Шереметьево отметили спокойную обстановку в терминалах на фоне ограничений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНовый пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево"
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Новый пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ситуация в пассажирских терминалах аэропорта "Шереметьево" на фоне введенных ограничений спокойная, говорится в сообщении воздушной гавани.
"Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - говорится в сообщении.
Пассажиры у табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Шереметьево" продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов
Вчера, 13:38
 
РоссияШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала