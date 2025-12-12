https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061643250.html
В Шереметьево рассказали о работе аэропорта
Московский аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний, рейсы выполняются по обновленному расписанию, сообщает воздушная РИА Новости, 12.12.2025
шереметьево (аэропорт)
