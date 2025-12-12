Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево из-за ограничений задержали 55 рейсов - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061642835.html
В Шереметьево из-за ограничений задержали 55 рейсов
В Шереметьево из-за ограничений задержали 55 рейсов - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево из-за ограничений задержали 55 рейсов
Ограничения в аэропорту "Шереметьево" привели к задержке вылета 55 рейсов, следует из информации аэропорта. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:22:00+03:00
2025-12-12T13:22:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2061ade633f0464871d49b8cdb912e52.jpg
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061619596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_8fc361a55dcd199035759343d6225c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), общество
Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево из-за ограничений задержали 55 рейсов

В Шереметьево из-за утренних ограничений задержали 55 рейсов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ограничения в аэропорту "Шереметьево" привели к задержке вылета 55 рейсов, следует из информации аэропорта.
"За время действия сигнала… Задержаны на вылет (более 2 часов) 2 рейса… Задержаны на вылет (менее 2 часов) 53 рейса", - говорится в сообщении "Шереметьево".
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов
Вчера, 11:50
 
Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала