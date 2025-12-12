https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061642835.html
В Шереметьево из-за ограничений задержали 55 рейсов
Ограничения в аэропорту "Шереметьево" привели к задержке вылета 55 рейсов, следует из информации аэропорта. РИА Новости, 12.12.2025
шереметьево (аэропорт), общество
