Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061619596.html
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов
В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:50:00+03:00
2025-12-12T11:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20251212/reys-2061615742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), россия, общество
Шереметьево (аэропорт), Россия, Общество
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов

В Шереметьево за время ограничений совершили посадку 25 самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из "Шереметьево" , сообщили в аэропорту
"За период действия сигнала "ковер" с 08.53 мск до 11.00 мск аэропорт "Шереметьево" принял 25 рейсов на прилет, обеспечил вылет 21 рейса, принял на запасной аэродром семь рейсов. Один рейс из "Шереметьево" ушел на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Шереметьево из-за ограничений задержали 18 рейсов
Вчера, 11:37
 
Шереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала