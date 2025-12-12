https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061619596.html
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов
В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного...
2025-12-12T11:50:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов
