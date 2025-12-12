В Шереметьево за период ограничений совершили посадку 25 самолетов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В "Шереметьево" за период временных ограничений совершили посадку 25 самолетов, вылетел 21 самолет, также воздушная гавань приняла в качестве запасного аэродрома семь рейсов, а один рейс ушел на запасной аэродром из "Шереметьево" , сообщили в аэропорту