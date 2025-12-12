В Шереметьево возобновили обслуживание рейсов по согласованию

https://ria.ru/20251212/sheremetevo-2061581798.html
Аэропорт "Шереметьево" возобновил вылеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
шереметьево (аэропорт)
общество
шереметьево (аэропорт), общество
