09:11 12.12.2025
В Шереметьево ввели ограничения
Вылет воздушных судов временно приостановлен в аэропорту "Шереметьево", воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет самолетов, сообщили в аэропорту. РИА Новости, 12.12.2025
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вылет воздушных судов временно приостановлен в аэропорту "Шереметьево", воздушная гавань продолжает обеспечивать прилет самолетов, сообщили в аэропорту.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с действием сигнала "ковёр". Временно приостановлен вылет воздушных судов. Аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов", - говорится в сообщении.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты
07:16
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
