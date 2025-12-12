https://ria.ru/20251212/sevastopol-2061771365.html
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море недалеко от Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.12.2025
