В Черном море произошло землетрясение
22:49 12.12.2025 (обновлено: 23:27 12.12.2025)
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море недалеко от Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1, сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.12.2025
севастополь
черное море
михаил развожаев
происшествия
севастополь
черное море
севастополь, черное море, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Черное море, Михаил Развожаев, Происшествия
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Черном море недалеко от Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Черном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 километра. Землетрясение имеет один афтершок. По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально", — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что никакие объекты в городе не пострадали.
На прошлой неделе в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в восьми километрах от Лазаревского района на глубине десяти километров. Жители города сообщали в социальных сетях о легкой тряске и шатании мебели.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
10 декабря, 03:40
 
СевастопольЧерное мореМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
