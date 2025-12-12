Владимир Сериков: наша приоритетная задача – помощь фронту

Бюджет является значимой составляющей любого региона РФ. В Липецкой области приоритеты в обеспечении социальной сферы остаются неизменными на протяжении последних лет. Какие региональные законы приняты для системной поддержки участников СВО и их семей, увеличат ли в регионе субсидии аграрному и промышленному сектору, а также есть ли поддержка волонтеров в регионе. Об этом и о многом другом рассказал в интервью РИА Новости председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

– Владимир Витальевич, какие приоритеты заложены в бюджет региона на 2026 год? Например, в части социальных расходов, развития инфраструктуры и промышленности?

– Приоритеты при принятии регионального бюджета остаются неизменными на протяжении последних лет. Бюджет – непростой, как и нынешняя экономика в целом. Мы вынуждены учитывать все вызовы, которые стоят как перед всей страной, так и перед нашим регионом в частности. Поэтому постарались найти оптимальные решения для обеспечения стабильности экономики и уровня благосостояния граждан. Доходы определены в объеме свыше 103 миллиардов рублей, расходы – 116 миллиардов рублей. Плановый дефицит установлен в размере 12,7 миллиарда рублей. Он покроется остатками средств на начало года и коммерческими заимствованиями.

Основной остается и, уверен, продолжит оставаться социальная поддержка наших граждан. То есть, бюджет по-прежнему социально-ориентированный. По ряду социально-значимых направлений финансирование сохранено на уровне уходящего года, но есть и такие, на которые мы направляем дополнительные средства. Так, увеличивается поддержка семей с детьми – 2,4 миллиарда рублей направляются на так называемое "универсальное" пособие. Это на 7% больше показателя 2025 года. На 19% больше направляется на поддержку многодетных семей. Суммарно это свыше 2 миллиардов рублей, 1,6 миллиарда рублей выделяем на социальный контракт, мера хорошо показала себя в течение последних лет. На 35% больше – это свыше 190 миллионов рублей – выделяется на отдых и оздоровление детей из малообеспеченных, многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

При этом на поддержку самих участников СВО и их семей предусмотрели свыше 3,7 миллиарда рублей. Отмечу, что это не полная сумма поддержки. Отдельно в бюджете предусмотрены ассигнования на питание детей участников СВО в школах и ссузах, на льготный проезд членам их семей.

Касательно таких вопросов, как промышленность и развитие инфраструктуры – здесь расставлены приоритеты и средства планируется направить на действительно важные и нужные направления. В будущем году на это заложено свыше 1 миллиарда рублей.

– Планируется ли в следующем году увеличение субсидий аграрному и промышленному сектору Липецкой области?

– АПК и промышленность – ключевые сферы экономики региона. Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство – это одна из ведущих системообразующих сфер экономики Липецкой области. В структуре ВРП его доля превышает 10%. Мы полностью обеспечиваем внутренние потребности в социально значимых продуктах питания за счет собственного производства.

Отмечу, что по итогам 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил свыше 202 миллиардов рублей, индекс производства превысил 90%. Итоги 2025 года еще не подведены, но также ожидаем неплохие результаты. В бюджете на следующий год поддержка агропромышленного сектора по-прежнему предусмотрена. Выделяется свыше 2,8 миллиарда рублей. На 10% больше, чем в текущем году выделяем на развитие отраслей овощеводства и картофелеводства. Свыше 55 миллионов рублей направляем на проект "Кадры в АПК" – специалисты в отрасли нам нужны.

Также предусмотрели финансирование на развитие малого агробизнеса. Это новый региональный проект. На его реализацию заложили свыше 193 миллионов рублей. В его рамках будут предоставляться гранты "Агромотиватор" в целях развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. В том числе это коснется и поддержки участников СВО, которые приняли решение начать предпринимательскую деятельность в сельскохозяйственном секторе экономики.

Что касается промышленности Липецкой области, отмечу, что у нас развиваются различные ее отрасли, среди которых, конечно же, металлургия, машиностроение, автомобилестроение, производство оборудования. Ежегодно мы оказываем поддержку различным предприятиям. Но основная поддержка – это льготное налогообложение для предприятий различных сфер промышленности. Важным инструментом поддержки в регионе продолжает оставаться Фонд развития промышленности Липецкой области. Его работа продолжится.

– Какие региональные законодательные инициативы в Липецкой области планируются к принятию? И как они будут согласовываться с федеральной повесткой?

– На постоянной основе проводится работа по повышению окладов работникам бюджетной сферы – врачам, учителям, педагогам, социальным работникам, ряду других. Достигаем параметры, установленные указом президента от 7 мая 2012 года №597, так называемым "Майским указом". Согласно указу, заработная плата учителей, младшего и среднего медицинского персонала, социальных работников должна быть на уровне 100% от средней заработной платы в регионе, а для врачей — до 200% от средней заработной платы в регионе. Ежегодно, а с учетом возможностей бюджета и чаще, вносим соответствующие изменения в региональный закон. Также индексируем зарплату работников, которые не отражены в указе. Сейчас работаем над тем, чтобы перейти на отраслевую систему оплаты труда, поскольку практика других регионов показывает эффективность этой схемы работы.

Следуем за федеральным законодателем и в вопросах предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Если на федеральном уровне появляется новая льгота – незамедлительно дублируем ее в законах области. Так, повышенную выплату в размере 600 тысяч рублей при заключении контракта Липецкая область установила одной из первой. Продлили сроки ее предоставления до окончания 2026 года, как это сделали и на федеральном уровне. Держим руку на пульсе и дальше.

Принимаем законы, направленные на развитие Липецкой области. В июне текущего года приняли закон о регулировании креативных (творческих) индустрий в Липецкой области. Это новое направление. Также подхватили федеральную инициативу достаточно быстро.

Кроме того, на регулярной основе работаем над приведением действующих региональных законов в соответствие с федеральными. В следующем году, безусловно, продолжим эту работу.

– Под конец года в регпарламенте состоялись публичные слушания будущего бюджета. Какие здесь показатели и на чем будет сделан акцент?

– Публичные слушания проводим дважды в год – по проекту бюджета и по отчету об исполнении бюджета за предыдущий год. Это норма бюджетного законодательства. По проекту бюджета следующего года слушания прошли активно и на достаточно продуктивной ноте. Очно в них приняли участие 142 человека. Это депутаты областного Совета, Совета депутатов города Липецка и муниципалитетов, члены общественной палаты и общественных организаций, уполномоченный по правам предпринимателей, уполномоченный по правам детей, другие общественники и граждане.

В совокупности мы получили 80 предложений. Большая часть получена в письменной форме – граждане и организации направляли свои предложения по электронной почте, а часть – отразили выступающие.

Отдельно хотел бы отметить выступление многодетной молодой мамы, которая представила предложение об организации института социальных нянь. Предложение нужное, если мы хотим добиться повышения рождаемости в молодых семьях. Также отразили его в протоколе.

– Какие меры системной поддержки (материальная, социальная, психологическая) оказывает Липецкая область участникам СВО и их семьям?

– Думаю, можно смело гордиться тем, как выстроена поддержка участников специальной военной операции в Липецкой области. Во-первых, принят обширный блок региональных законов, которые максимально охватывают все сферы жизни как самих участников специальной военной операции, так и их семей. Очень активная работа проводилась с 2022 года, и сегодня нашими законами установлены: единовременные выплаты при заключении контракта (250 и 600 тысяч рублей), материальная помощь в случае ранения или гибели (300/600 тысяч рублей, 1 миллион рублей). Отмечу, что не у всех наших соседей такие выплаты есть. А также участники СВО получили право на обеспечение земельными участками. В этом году утвердили и их право на денежную выплату взамен земли в размере 250 тысяч рублей.

В 2025 году освободили участников от уплаты транспортного налога – а вот за ветеранами боевых действий и членами семей погибших участников такое право сохранили. Для ветеранов боевых действий, то есть бойцов, которые уже отслужили, установлено право на льготный проезд, первоочередное право на получение земли, льготная газификация (до 130 тысяч рублей). Фактически аналогичные льготы законодательно установлены и для семей наших героев.

Очень важно отметить, как выстроена практическая помощь участникам специальной военной операции. Все участники и их семьи получают грамотную консультационную поддержку по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Это работает и на платформе "Забота" – "Социальная защита", и в филиале фонда "Защитники Отечества".

По трудоустройству для тех бойцов, которые заинтересованы в поступлении на государственную службу, проводится работа в рамках общероссийского проекта "Время Героев". Также успешно реализуется региональная программа "Гордость Липецкой земли": мы активно знакомим участников с работой в органах власти, сопровождаем их.

Кроме того, оказывается и психологическая помощь тем, кому она необходима. Также участники СВО и их семьи могут обращаться за юридической помощью. Она предоставляется бесплатно.

Если же вдруг поступают обращения, в которых отражены просьбы о помощи и решении каких-то вопросов, отрабатываем их незамедлительно.

– Областной Совет ранее одобрил введение квот для трудоустройства участников СВО. Что именно они дают?

– Квоты для трудоустройства участников СВО установлены с 1 января 2026 года. Такой закон мы приняли на 53-й сессии областного Совета. В целом система квотирования выстроена так, что порядок устанавливается нормативным правовым актом правительства области. Для лиц, имеющих инвалидность, принципиальных изменений нет. Сохранится и процент квоты, и помощь от региона на обустройство рабочих мест для таких граждан. Но теперь работодатели будут обязаны предоставлять квоты для участников специальной военной операции.

Конечно, вакансии будут предоставляться бывшим военнослужащим согласно квалификационным навыкам, имеющимся специальностям и профессиям. К слову, у нас предусмотрена профессиональная переподготовка и профессиональное обучение участников СВО.

Важно отметить, что центром занятости населения проводится большая работа по трудоустройству нуждающихся граждан. Организуются ярмарки вакансий, где люди находят реальную работу. Отдельные ярмарки уже сейчас проводятся и для участников специальной военной операции. Они организуются ежеквартально.

Центр занятости населения, органы социальной защиты привлекают к ярмаркам тех работодателей, которые действительно хотят и готовы брать на работу наших бойцов. Конечно же, мы будем держать вопрос государственной поддержки таких работодателей на контроле, при возможности продумаем, что можно сделать. В виде субсидий, налоговых преференций, иных видов поддержки. К слову, предложение о необходимости дополнительного субсидирования работодателей, которые установили в своем коллективе квоты для участников СВО, поступили в областной Совет к публичным слушаниям по проекту закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период. Конечно, мы включили их в итоговый протокол и направили губернатору.

– Волонтеры активно помогают фронту. Поддерживает ли областной бюджет такие инициативы?

– Волонтерство в Липецкой области развито. У нас много добрых, отзывчивых людей, готовых приходить на помощь другим. В рамках бюджета и действующего законодательства лицам награжденным почетным знаком Липецкой области "Доброволец Липецкой области" установлено единовременное денежное вознаграждение. Эту меру мы установили в текущем году, она была единогласно поддержана депутатами всех фракций. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей.

Основными источниками оказания всех видов помощи нашим добровольческим организациям, физическим лицам является внебюджет. Представители бизнеса помогают решать задачи, с которыми волонтеры в одиночку не справляются. Дополнительные средства выделяются и из резервного фонда. В каждом случае принимается отдельное решение. На следующий год пока резервный фонд устанавливаем в размере 500 миллионов рублей. Но с учетом пополнения доходной части он будет пополняться по мере необходимости.

Также и депутатский корпус оказывает индивидуальную поддержку волонтерам. Помогаем с доставкой грузов, выделяем средства. И, конечно, сами также оказываем помощь нашим военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.