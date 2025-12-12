https://ria.ru/20251212/serebro-2061726202.html
Цена на серебро впервые в истории поднялась выше 65 долларов
Цена на серебро впервые в истории поднялась выше 65 долларов - РИА Новости, 12.12.2025
Цена на серебро впервые в истории поднялась выше 65 долларов
Биржевая цена на серебро в пятницу обновила рекордное значение, впервые в истории поднявшись выше отметки в 65 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:47:00+03:00
2025-12-12T17:47:00+03:00
2025-12-12T17:47:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985325997_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_d91c8c80a5d355b0f0328095d16419a9.jpg
https://ria.ru/20251012/serebro-2047777793.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985325997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_459cca403d6e31bee605570a349594d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Цена на серебро впервые в истории поднялась выше 65 долларов
Биржевая цена на серебро впервые в истории поднялась выше $65 за унцию
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Биржевая цена на серебро в пятницу обновила рекордное значение, впервые в истории поднявшись выше отметки в 65 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.28 мск мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% к предыдущему закрытию - до 65,028 доллара за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 65 долларов.