В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Два супруга, врач больницы и мать ребенка осуждены по уголовному делу о продаже новорожденного в подмосковном Щелково, суд приговорил супругов к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а медика и роженицу - к четырем годам, Два супруга, врач больницы и мать ребенка осуждены по уголовному делу о продаже новорожденного в подмосковном Щелково, суд приговорил супругов к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а медика и роженицу - к четырем годам, сообщает прокуратура Подмосковья.

"С учетом позиции государственного обвинителя Щелковской городской прокуратуры виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 35, пунктами "б", "д", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), признаны врач частной медицинской клиники Элионора Саломова, мать ребенка Марал Авазова, а также супружеская пара Надира Аширова и Кадырбек Абдувапов", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Суд установил, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года супружеская пара предложила женщине, находившейся на последних неделях беременности, продать ребенка.

"Покупательница нашла врача-акушера частной клиники, которая согласилась за 150 тысяч рублей внести ее паспортные данные в медицинские документы роженицы. После оформления всех необходимых документов супруг женщины забрал родившегося мальчика. Роженица в качестве вознаграждения получила денежные средства и пару новой обуви на общую сумму 13 тысяч рублей", - рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщили в СК Подмосковья , о происшедшем стало известно правоохранителям. После передачи ребенка и получения вознаграждения все фигуранты дела были задержаны сотрудниками отделов ФСБ и МВД России. Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.