В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного
11:15 12.12.2025 (обновлено: 11:16 12.12.2025)
В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного
В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного
Два супруга, врач больницы и мать ребенка осуждены по уголовному делу о продаже новорожденного в подмосковном Щелково, суд приговорил супругов к четырем годам и РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:15:00+03:00
2025-12-12T11:16:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
щелково
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
щелково
московская область (подмосковье), россия, щелково, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Щелково, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Подмосковье осудили четырех человек за продажу новорожденного

В Щелково осудили супругов, врача больницы и мать ребенка за продажу младенца

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Два супруга, врач больницы и мать ребенка осуждены по уголовному делу о продаже новорожденного в подмосковном Щелково, суд приговорил супругов к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а медика и роженицу - к четырем годам, сообщает прокуратура Подмосковья.
"С учетом позиции государственного обвинителя Щелковской городской прокуратуры виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 35, пунктами "б", "д", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми), признаны врач частной медицинской клиники Элионора Саломова, мать ребенка Марал Авазова, а также супружеская пара Надира Аширова и Кадырбек Абдувапов", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Суд установил, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года супружеская пара предложила женщине, находившейся на последних неделях беременности, продать ребенка.
"Покупательница нашла врача-акушера частной клиники, которая согласилась за 150 тысяч рублей внести ее паспортные данные в медицинские документы роженицы. После оформления всех необходимых документов супруг женщины забрал родившегося мальчика. Роженица в качестве вознаграждения получила денежные средства и пару новой обуви на общую сумму 13 тысяч рублей", - рассказали в надзорном ведомстве.
Как сообщили в СК Подмосковья, о происшедшем стало известно правоохранителям. После передачи ребенка и получения вознаграждения все фигуранты дела были задержаны сотрудниками отделов ФСБ и МВД России. Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.
В прокуратуре сообщили, что Щелковский городской суд назначил роженице Авазовой и врачу Саломовой четыре года лишения свободы, супругам Ашировой и Абдувапову - четыре года и шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу. Ребенок в настоящее время проживает в приемной семье.
Московская область (Подмосковье)РоссияЩелковоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
