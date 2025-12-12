СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Одно из направлений подготовки (представителей СБУ. — Прим. ред.) моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", — сказал он, ссылаясь на методики обучения противника.

Ртищев отметил особую роль бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в попытках ядерного шантажа. Он курировал организацию, логистику и финансовые потоки для ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок шли через Польшу и Румынию.

Генерал-майор уточнил, что это создает риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом". Для ее разработки можно использовать не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники.

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда он разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

По словам Ртищиева, при радиационной аварии на российско-украинской границе опасные вещества накрыли бы значительную часть Европы.