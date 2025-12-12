https://ria.ru/20251212/sbu-2061592835.html
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны - РИА Новости, 12.12.2025
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:13:00+03:00
2025-12-12T10:13:00+03:00
2025-12-12T11:28:00+03:00
в мире
украина
польша
алексей ртищев
андрей ермак
служба безопасности украины
войска рхбз
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20251012/peskov--2047792244.html
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024457897.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, алексей ртищев, андрей ермак, служба безопасности украины, войска рхбз, вооруженные силы рф, владимир зеленский, магатэ
В мире, Украина, Польша, Алексей Ртищев, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, МАГАТЭ
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
Минобороны: СБУ моделировала взрыв грязной бомбы в многолюдном месте
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Одно из направлений подготовки (представителей СБУ. — Прим. ред.) моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", — сказал он, ссылаясь на методики обучения противника.
Ртищев отметил особую роль бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в попытках ядерного шантажа. Он курировал организацию, логистику и финансовые потоки для ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок шли через Польшу и Румынию.
Генерал-майор уточнил, что это создает риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом". Для ее разработки можно использовать не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда он разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.
По словам Ртищиева, при радиационной аварии на российско-украинской границе опасные вещества накрыли бы значительную часть Европы.
Запад, помогая Украине, провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы несколько европейских стран, добавил начальник войск РХБЗ.