Рейтинг@Mail.ru
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 12.12.2025 (обновлено: 11:28 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/sbu-2061592835.html
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны - РИА Новости, 12.12.2025
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:13:00+03:00
2025-12-12T11:28:00+03:00
в мире
украина
польша
алексей ртищев
андрей ермак
служба безопасности украины
войска рхбз
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20251012/peskov--2047792244.html
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024457897.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, алексей ртищев, андрей ермак, служба безопасности украины, войска рхбз, вооруженные силы рф, владимир зеленский, магатэ
В мире, Украина, Польша, Алексей Ртищев, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, МАГАТЭ
СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы", рассказали в Минобороны

Минобороны: СБУ моделировала взрыв грязной бомбы в многолюдном месте

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Одно из направлений подготовки (представителей СБУ. — Прим. ред.) моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", — сказал он, ссылаясь на методики обучения противника.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы"
12 октября, 12:16
Ртищев отметил особую роль бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в попытках ядерного шантажа. Он курировал организацию, логистику и финансовые потоки для ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок шли через Польшу и Румынию.
Генерал-майор уточнил, что это создает риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом". Для ее разработки можно использовать не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники.

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда он разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

По словам Ртищиева, при радиационной аварии на российско-украинской границе опасные вещества накрыли бы значительную часть Европы.
Запад, помогая Украине, провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы несколько европейских стран, добавил начальник войск РХБЗ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Медведев дал совет Киеву из-за возможных провокаций с "грязной бомбой"
21 июня, 10:16
 
В миреУкраинаПольшаАлексей РтищевАндрей ЕрмакСлужба безопасности УкраиныВойска РХБЗВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала