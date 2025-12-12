В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке

САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Состояние подростков, получивших ножевые ранения в массовой драке в Саратове, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Массовая драка произошла вечером в четверг вблизи торгового центра "Тау Галерея" в Ленинском районе Саратова. По версии следствия, конфликт произошел между двумя 17-летними подростками и группой молодых людей. В ходе драки несовершеннолетним были нанесены ножевые ранения, их госпитализировали.
"В состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - рассказали агентству и пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.
В СУСК по Саратовской области между тем сообщили, что по поручению руководителя следственного управления Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетних (часть 2 статьи 213 УК РФ). По данной статье максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливают личности нападавших, назначена судебная генетическая экспертиза.