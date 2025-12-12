Рейтинг@Mail.ru
В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 12.12.2025 (обновлено: 13:04 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/saratov-2061636220.html
В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке
В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке - РИА Новости, 12.12.2025
В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке
Состояние подростков, получивших ножевые ранения в массовой драке в Саратове, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:57:00+03:00
2025-12-12T13:04:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251212/saratov-2061599164.html
саратов
саратовская область
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, ленинский район
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Ленинский район
В Саратове рассказали о состоянии подростков, пострадавших в массовой драке

Пострадавшие в массовой драке в Саратове находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Состояние подростков, получивших ножевые ранения в массовой драке в Саратове, оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Массовая драка произошла вечером в четверг вблизи торгового центра "Тау Галерея" в Ленинском районе Саратова. По версии следствия, конфликт произошел между двумя 17-летними подростками и группой молодых людей. В ходе драки несовершеннолетним были нанесены ножевые ранения, их госпитализировали.
"В состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - рассказали агентству и пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.
В СУСК по Саратовской области между тем сообщили, что по поручению руководителя следственного управления Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетних (часть 2 статьи 213 УК РФ). По данной статье максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливают личности нападавших, назначена судебная генетическая экспертиза.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра
Вчера, 10:30
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала