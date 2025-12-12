В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра

САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра в Саратове, их госпитализировали с ножевыми ранениям, сообщили в региональной прокуратуре и СУСК.
"Предварительно установлено, что в вечернее время 11 декабря 2025 года вблизи торгового центра "Тау Галерея" пятеро молодых людей вступили в словесную перепалку с другими парнями, на лицах которых были надеты медицинские маски. Вскоре ссора переросла в драку, в результате чего двум несовершеннолетним причинены телесные повреждения", - написало надзорное ведомство в Telegram-канале.
В свою очередь, в СУСК по Саратовской области сообщили, что по факту получения двумя подростками телесных повреждений проводится проверка по статье 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По данным ведомства, конфликт произошел между двумя 17-летними подростками и группой молодых людей. В ходе драки несовершеннолетним были нанесены ножевые ранения, их госпитализировали.
