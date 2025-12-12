В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра

"Предварительно установлено, что в вечернее время 11 декабря 2025 года вблизи торгового центра "Тау Галерея" пятеро молодых людей вступили в словесную перепалку с другими парнями, на лицах которых были надеты медицинские маски. Вскоре ссора переросла в драку, в результате чего двум несовершеннолетним причинены телесные повреждения", - написало надзорное ведомство в Telegram-канале.