В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра - РИА Новости, 12.12.2025
10:30 12.12.2025
В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра
В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра
Два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра в Саратове, их госпитализировали с ножевыми ранениям, сообщили в региональной прокуратуре и СУСК. РИА Новости, 12.12.2025
В Саратове два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра

В Саратове 2 подростков госпитализировали с ножевыми ранениями после драки у ТЦ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Два подростка пострадали в массовой драке у торгового центра в Саратове, их госпитализировали с ножевыми ранениям, сообщили в региональной прокуратуре и СУСК.
"Предварительно установлено, что в вечернее время 11 декабря 2025 года вблизи торгового центра "Тау Галерея" пятеро молодых людей вступили в словесную перепалку с другими парнями, на лицах которых были надеты медицинские маски. Вскоре ссора переросла в драку, в результате чего двум несовершеннолетним причинены телесные повреждения", - написало надзорное ведомство в Telegram-канале.
В свою очередь, в СУСК по Саратовской области сообщили, что по факту получения двумя подростками телесных повреждений проводится проверка по статье 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По данным ведомства, конфликт произошел между двумя 17-летними подростками и группой молодых людей. В ходе драки несовершеннолетним были нанесены ножевые ранения, их госпитализировали.
Заголовок открываемого материала