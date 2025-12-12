В Саратове нашли тела пожилой пары

САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Тела двух пожилых супругов обнаружены в двухквартирном доме в Саратове, следователи предполагают, что они отравились угарным газом, сообщили в региональном СУСК.
"Следственным отделом по Заводскому району города Саратова регионального СК проводится проверка по факту смерти супружеской пары в микрорайоне Увек города Саратова. По предварительным данным, 11 декабря 2025 года в доме по улице Увекской были обнаружены тела 75-летнего мужчины и его 70-летней супруги. Предварительно установлено, что их смерть могла наступить в результате отравления угарным газом", - сообщило следственном управление в Telegram-канале.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что дом, где обнаружили погибших, является двухквартирным, кирпичным. В жилье произошло возгорание на незначительной площади. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии.
В свою очередь, в ГУМЧС по Саратовской области сообщили, что сообщение о ЧП в доме на улице Увекская поступило в 22.14 мск в четверг. По данным ведомства, из-за неосторожного обращения с огнем загорелись домашние вещи. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в три квадратных метра.