Рейтинг@Mail.ru
В Саратове нашли тела пожилой пары - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/saratov-2061588439.html
В Саратове нашли тела пожилой пары
В Саратове нашли тела пожилой пары - РИА Новости, 12.12.2025
В Саратове нашли тела пожилой пары
Тела двух пожилых супругов обнаружены в двухквартирном доме в Саратове, следователи предполагают, что они отравились угарным газом, сообщили в региональном... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:00:00+03:00
2025-12-12T10:00:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251211/moskva-2061499307.html
https://ria.ru/20251209/memorial-2060787681.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове нашли тела пожилой пары

В двухквартрном доме в Саратове нашли тела двух пожилых супругов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Тела двух пожилых супругов обнаружены в двухквартирном доме в Саратове, следователи предполагают, что они отравились угарным газом, сообщили в региональном СУСК.
"Следственным отделом по Заводскому району города Саратова регионального СК проводится проверка по факту смерти супружеской пары в микрорайоне Увек города Саратова. По предварительным данным, 11 декабря 2025 года в доме по улице Увекской были обнаружены тела 75-летнего мужчины и его 70-летней супруги. Предварительно установлено, что их смерть могла наступить в результате отравления угарным газом", - сообщило следственном управление в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
Вчера, 18:45
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что дом, где обнаружили погибших, является двухквартирным, кирпичным. В жилье произошло возгорание на незначительной площади. Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства трагедии.
В свою очередь, в ГУМЧС по Саратовской области сообщили, что сообщение о ЧП в доме на улице Увекская поступило в 22.14 мск в четверг. По данным ведомства, из-за неосторожного обращения с огнем загорелись домашние вещи. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в три квадратных метра.
Стихийный мемориал на Новой набережной в Саратове в связи с гибелью Виолетты Горшковой и Дениса Насенкова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Саратове, где нашли тела молодой пары, появился стихийный мемориал
9 декабря, 12:37
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала