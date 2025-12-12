Рейтинг@Mail.ru
Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза
18:17 12.12.2025 (обновлено: 18:19 12.12.2025)
Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза
Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина. РИА Новости, 12.12.2025
швейцария, евросоюз, в мире, россия, белоруссия
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 дек - РИА Новости. Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Федеральный совет расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси 12 декабря 2025 года. Таким образом, Швейцария принимает ряд изменений, принятых ЕС в рамках 19-го пакета санкций. Меры вступят в силу 13 декабря 2025 года", - сообщило правительство конфедерации.
Швейцария Евросоюз В мире Россия Белоруссия
 
 
