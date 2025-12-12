https://ria.ru/20251212/sanktsii-2061734826.html
Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза
Швейцария расширяет список санкций против России, присоединится к 19 пакету санкций Евросоюза с 13 декабря, говорится в сообщении на сайте кабмина. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:17:00+03:00
2025-12-12T18:17:00+03:00
2025-12-12T18:19:00+03:00
