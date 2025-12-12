Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России - РИА Новости, 12.12.2025
05:13 12.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: коррупция в Киеве мешает сторонникам санкций против РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал сильно навредил американским политикам, настроенным на продвижение санкций против России, так как они больше не могут выставлять Киев как невинную жертву в конфликте, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Новости о коррупции на Украине, увидевшие свет, пустили этот поезд под откос. При масштабной коррумпированности стало крайне сложно выставлять Украину невинной жертвой", - считает он.
Собеседник добавил, что, по его информации, один из видных американских сторонников введения санкций против России получил значительные средства в рамках коррупционной схемы с Украины.
"В свете коррупционной темы этот человек, вероятно, не захочет продвигать дальше вопрос … Имя называть не готов", - добавил Джонсон.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Заголовок открываемого материала