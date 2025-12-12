МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал сильно навредил американским политикам, настроенным на продвижение санкций против России, так как они больше не могут выставлять Киев как невинную жертву в конфликте, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.