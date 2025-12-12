Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Группа американских военных самолетов находится в воздушном пространстве недалеко от берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По состоянию на 22:55 мск два истребителя палубной авиации США F/A-18F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler все еще были в воздушном пространстве у венесуэльского побережья.

Ранее в пятницу, как выяснило РИА Новости, изучив данные портала, Вашингтон отправлял к берегам Венесуэлы разведывательный БПЛА американских ВМС MQ-4C Triton, вылетевший с базы на побережье Флориды , и палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

На этой неделе еще несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.

Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. Каракас счел это заявление угрозой применения силы и потребовал от Вашингтона уважать воздушное пространство страны.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.

В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Соединенные Штаты работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.