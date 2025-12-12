Рейтинг@Mail.ru
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 12.12.2025
23:20 12.12.2025 (обновлено: 23:54 12.12.2025)
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 12.12.2025
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы
Группа американских военных самолетов находится в воздушном пространстве недалеко от берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24. РИА Новости, 12.12.2025
Военные самолеты США кружат в небе у берегов Венесуэлы

Flightradar24: группа военных самолетов США кружит в небе у берегов Венесуэлы

© Фото : LCPL JOHN MCGARITY, USMCАмериканский истребитель F/A-18
Американский истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : LCPL JOHN MCGARITY, USMC
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Группа американских военных самолетов находится в воздушном пространстве недалеко от берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По состоянию на 22:55 мск два истребителя палубной авиации США F/A-18F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler все еще были в воздушном пространстве у венесуэльского побережья.
Ранее в пятницу, как выяснило РИА Новости, изучив данные портала, Вашингтон отправлял к берегам Венесуэлы разведывательный БПЛА американских ВМС MQ-4C Triton, вылетевший с базы на побережье Флориды, и палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
На этой неделе еще несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.

Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. Каракас счел это заявление угрозой применения силы и потребовал от Вашингтона уважать воздушное пространство страны.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Соединенные Штаты работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
