ВС России уничтожили четыре боевые машины ВСУ за неделю

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ, ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
"В течение недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18