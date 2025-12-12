ВС России уничтожили четыре боевые машины ВСУ за неделю

В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники.