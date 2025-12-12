Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре боевые машины ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 12.12.2025
ВС России уничтожили четыре боевые машины ВСУ за неделю
ВС России уничтожили четыре боевые машины ВСУ за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ, ВКС России был сбит самолет... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:44:00+03:00
2025-12-12T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-27
украина
россия
безопасность, украина, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-27
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ, ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
"В течение недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что за прошедшую неделю ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
