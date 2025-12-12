Салах вернулся в состав "Ливерпуля", узнали СМИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах включен в состав клуба на матч чемпионата Англии против "Брайтона" после переговоров с главным тренером Арне Слотом, сообщает Sky Sports.
"Ливерпуль" 13 декабря на своем поле сыграет с "Брайтоном" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0.
По информации издания, Салах был включен в состав на предстоящий матч после разговора со Слотом касательно ситуации в команде. Египетский форвард не попадал в стартовый состав на матч с 30 ноября.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.