Рейтинг@Mail.ru
Салах вернулся в состав "Ливерпуля", узнали СМИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:11 12.12.2025 (обновлено: 21:12 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/salah-2061764359.html
Салах вернулся в состав "Ливерпуля", узнали СМИ
Салах вернулся в состав "Ливерпуля", узнали СМИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Салах вернулся в состав "Ливерпуля", узнали СМИ
Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах включен в состав клуба на матч чемпионата Англии против "Брайтона" после переговоров с главным тренером Арне... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T21:11:00+03:00
2025-12-12T21:12:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
арне слот
мохамед салах
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791322846_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_c1bc6f4d72a4f413c81816addf152a80.jpg
/20251207/futbol-2060365268.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791322846_163:0:1631:1101_1920x0_80_0_0_8425c3c87db9af4998228a19c1d7257f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, английская премьер-лига (апл), арне слот, мохамед салах, ливерпуль
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Арне Слот, Мохамед Салах, Ливерпуль
Салах вернулся в состав "Ливерпуля", узнали СМИ

Sky Sports: Салах вернулся в состав "Ливерпуля" после переговоров с Арне Слотом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мохамед Салах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах включен в состав клуба на матч чемпионата Англии против "Брайтона" после переговоров с главным тренером Арне Слотом, сообщает Sky Sports.
"Ливерпуль" 13 декабря на своем поле сыграет с "Брайтоном" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0.
По информации издания, Салах был включен в состав на предстоящий матч после разговора со Слотом касательно ситуации в команде. Египетский форвард не попадал в стартовый состав на матч с 30 ноября.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Меня хотят сделать козлом отпущения": Салах наехал на "Ливерпуль"
7 декабря, 01:41
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Арне СлотМохамед СалахЛиверпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала