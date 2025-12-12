Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО пугает Европу словами о России, заявил полковник - РИА Новости, 12.12.2025
16:50 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ryutte-2061708921.html
Генсек НАТО пугает Европу словами о России, заявил полковник
Генсек НАТО пугает Европу словами о России, заявил полковник - РИА Новости, 12.12.2025
Генсек НАТО пугает Европу словами о России, заявил полковник
Генеральный секретарь Марк Рютте пугает и тревожит население Евросоюза своими заявлениями о возможной будущей войне с Россией, заявил газете HLN бельгийский... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:50:00+03:00
2025-12-12T16:50:00+03:00
в мире, россия, германия, москва, марк рютте, фридрих мерц, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Москва, Марк Рютте, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Генсек НАТО пугает Европу словами о России, заявил полковник

Полковник Узен: Рютте пугает и тревожит Европу своими заявлениями о России

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь Марк Рютте пугает и тревожит население Евросоюза своими заявлениями о возможной будущей войне с Россией, заявил газете HLN бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
"Побочный эффект заключается в том, что он пугает и тревожит европейское население. Ему следовало бы сначала собрать послов стран НАТО на закрытое совещание", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Рютте призвал европейские страны быть готовыми "сражаться с русскими"
Обсуждения
Заголовок открываемого материала