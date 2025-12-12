БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь Марк Рютте пугает и тревожит население Евросоюза своими заявлениями о возможной будущей войне с Россией, заявил газете HLN бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
В четверг Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
"Побочный эффект заключается в том, что он пугает и тревожит европейское население. Ему следовало бы сначала собрать послов стран НАТО на закрытое совещание", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".