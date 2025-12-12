https://ria.ru/20251212/roszdravnadzor-2061709315.html
В Росздравнадзоре рассказали о запасе антирезусного иммуноглобулина
Сейчас в России есть запас антирезусного иммуноглобулина на три месяца, запланированы поставки лекарственного препарата в конце декабря 2025 года и первом... РИА Новости, 12.12.2025
Росздравнадзор: запасов антирезусного иммуноглобулина хватит на три месяца