В Росздравнадзоре рассказали о запасе антирезусного иммуноглобулина

"В 2025 году иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] введен в объеме 175 225 упаковок (354 650 мл), покрывающем среднегодовую потребность. При этом в настоящее время остатки лекарственного препарата составляют около 3 месяцев, также запланированы поставки препарата в конце декабря 2025 года, а также в первом квартале 2026 года", - рассказали в пресс-службе.