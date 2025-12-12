https://ria.ru/20251212/rostov-2061670867.html
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за убийство сожительницы
Ростовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который зверски убил сожительницу, а потом сокамерника, сообщила прокуратура... РИА Новости, 12.12.2025
аксайский район
