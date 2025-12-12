Рейтинг@Mail.ru
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за убийство сожительницы - РИА Новости, 12.12.2025
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за убийство сожительницы
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за убийство сожительницы - РИА Новости, 12.12.2025
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за убийство сожительницы
Ростовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который зверски убил сожительницу, а потом сокамерника, сообщила прокуратура... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия, аксайский район, ростовский областной суд, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Аксайский район, Ростовский областной суд, Крушение вертолета в Дагестане
Житель Ростовской области получил пожизненный срок за убийство сожительницы

Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство сожительницы и сокамерника

© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который зверски убил сожительницу, а потом сокамерника, сообщила прокуратура региона.
Установлено, что в июне прошлого года в поселке Реконструктор Аксайского района фигурант на почве ревности избил свою сожительницу, а затем протащил по дороге, привязав за ноги буксировочным тросом к автомобилю. После этого он несколько раз ударил женщину кувалдой по голове, от чего она умерла. Тело он сбросил в овраг. За два месяца до этого фигурант повредил машину сожительницы.
Позже, находясь в следственном изоляторе, во время конфликта с сокамерником мужчина его убил.
"В соответствии с мнением государственного обвинителя суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Владимир Миргород - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку-душителю Миргороду
9 декабря, 09:57
9 декабря, 09:57
 
ПроисшествияАксайский районРостовский областной судКрушение вертолета в Дагестане
 
 
