В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных - РИА Новости, 12.12.2025
20:38 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/rossija-2061759145.html
В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных
В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных - РИА Новости, 12.12.2025
В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных
Ряд выплат и пособий, назначаемых в связи с гибелью или получением увечий военнослужащими и сотрудниками силовых органов, проиндексируют в России на 4% с 1... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T20:38:00+03:00
2025-12-12T20:38:00+03:00
общество, россия
Общество, Россия
В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных

Выплаты в связи с гибелью или увечьями военнослужащих проиндексируют на 4%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ряд выплат и пособий, назначаемых в связи с гибелью или получением увечий военнослужащими и сотрудниками силовых органов, проиндексируют в России на 4% с 1 января 2026 года, следует из постановления правительства РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
1 октября, 02:37
"Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2024 года Nº 1830 "Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях", - говорится в документе.
Речь идет о единовременных пособиях в связи с гибелью или получением увечья, которые установлены законом "О полиции" и законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Индексация коснется и некоторых других выплат и ежемесячных денежных компенсаций. Также будут проиндексированы размеры страховых сумм, установленных законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации".
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году
9 декабря, 02:51
 
ОбществоРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала