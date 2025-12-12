В России проиндексируют ряд выплат и пособий для военных

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ряд выплат и пособий, назначаемых в связи с гибелью или получением увечий военнослужащими и сотрудниками силовых органов, проиндексируют в России на 4% с 1 января 2026 года, следует из постановления правительства РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2024 года Nº 1830 "Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях", - говорится в документе.

Речь идет о единовременных пособиях в связи с гибелью или получением увечья, которые установлены законом "О полиции" и законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

Индексация коснется и некоторых других выплат и ежемесячных денежных компенсаций. Также будут проиндексированы размеры страховых сумм, установленных законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации".