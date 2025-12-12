Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/rossija-2061744149.html
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2025
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, поддерживает усилия властей страны по стабилизации ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:06:00+03:00
2025-12-12T19:06:00+03:00
в мире
ирак
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061741426_154:0:1539:779_1920x0_80_0_0_64493e37684ceeb27181da940b3a5896.jpg
https://ria.ru/20251208/smi-2060665729.html
ирак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061741426_80:0:1627:1160_1920x0_80_0_0_8eaa14b449a50e4699628785f1573b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, россия, владимир путин
В мире, Ирак, Россия, Владимир Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин

Путин: Россия выступает за территориальную целостность Ирака

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Ирака, поддерживает усилия властей страны по стабилизации ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в регионе требует наших постоянных консультаций. Хочу подчеркнуть: мы всегда выступали за территориальную целостность Ирака, всегда поддерживали усилия руководства страны по стабилизации (обстановки - ред.). Можете не сомневаться, позиция носит принципиальный характер", - сказал Путин на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg
8 декабря, 19:37
 
В миреИракРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала