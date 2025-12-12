https://ria.ru/20251212/rossija-2061744149.html
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, поддерживает усилия властей страны по стабилизации ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
ирак
россия
владимир путин
