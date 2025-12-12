https://ria.ru/20251212/rossija-2061722908.html
В России установили квоты на ввоз семян из недружественных стран
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.