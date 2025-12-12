Рейтинг@Mail.ru
В России установили квоты на ввоз семян из недружественных стран - РИА Новости, 12.12.2025
17:32 12.12.2025
В России установили квоты на ввоз семян из недружественных стран
В России установили квоты на ввоз семян из недружественных стран - РИА Новости, 12.12.2025
В России установили квоты на ввоз семян из недружественных стран
Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления,... РИА Новости, 12.12.2025
экономика, россия
Экономика, Россия
В России установили квоты на ввоз семян из недружественных стран

Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Майшев
Зерно в цехе
Зерно в цехе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Зерно в цехе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 15 тысяч тонн, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2026 году составит 15 тысяч тонн.
Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
