Замглавы МЭР рассказал, когда преодолеют ограничения платежей для туристов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сложности с расчетами для иностранных туристов на территории России будут преодолены в течение следующего года, рассчитывает замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

"Инфраструктура платежей - один из краеугольных камней, я думаю, что уже сегодня об этом говорили. И над ней тоже активно работаем... Мы рассчитываем, что здесь то неудобство, с которым сталкиваются иностранцы, будет преодолено за следующий год", - сказал Вахруков, выступая на сессии по теме въездного туризма в России в рамках программы "Открой твою Россию" АСИ

По его словам, развитие въездного туризма – это не просто модное слово, а насущная необходимость для страны и той инфраструктуры, которую Россия сегодня создает. И важность въездного туризма сложно переоценить.

"Первое – это, конечно же, приток валюты, приток денег в страну. Это фактически очень экономически выгодное в целом для макроэкономики направление. И что важно - потребитель сам оплачивает логистические плечи. Обычно, чтобы доставить товар, приходится платить, грузовик нанимать, чтобы он его вез. А здесь потребитель сам оплачивает (логистику - ред.), приезжает, здесь еще и деньги тратит", - сказал замминистра.

Во-вторых, продолжил он, иностранные туристы являются хорошим индикатором с точки зрения того, где страна объективно находится в мире с точки зрения конкурентоспособности инфраструктуры. "Единственный, кто может охарактеризовать, лучше у нас или хуже - это именно турист из другой страны, который предпочтет другим более развитым курортам или курортам, которые строились там десятилетиями, именно Россию и приедет сюда, тем самым подтвердив, что все наши усилия не только по продвижению, по созданию инфраструктуры были не напрасны", - добавил Вахруков.