15:14 12.12.2025
Замглавы МЭР рассказал, когда преодолеют ограничения платежей для туристов
Сложности с расчетами для иностранных туристов на территории России будут преодолены в течение следующего года, рассчитывает замминистра экономического развития РИА Новости, 12.12.2025
россия, агентство стратегических инициатив (аси), экономика, мэр
Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экономика, МЭР
Замглавы МЭР рассказал, когда преодолеют ограничения платежей для туристов

Вахруков: сложности с расчетами для иностранных туристов преодолеют в 2026 году

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сложности с расчетами для иностранных туристов на территории России будут преодолены в течение следующего года, рассчитывает замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
"Инфраструктура платежей - один из краеугольных камней, я думаю, что уже сегодня об этом говорили. И над ней тоже активно работаем... Мы рассчитываем, что здесь то неудобство, с которым сталкиваются иностранцы, будет преодолено за следующий год", - сказал Вахруков, выступая на сессии по теме въездного туризма в России в рамках программы "Открой твою Россию" АСИ.
Заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Николай Стецко: безвиз с Китаем даст импульс туризму в Приморье
4 декабря, 10:19
По его словам, развитие въездного туризма – это не просто модное слово, а насущная необходимость для страны и той инфраструктуры, которую Россия сегодня создает. И важность въездного туризма сложно переоценить.
"Первое – это, конечно же, приток валюты, приток денег в страну. Это фактически очень экономически выгодное в целом для макроэкономики направление. И что важно - потребитель сам оплачивает логистические плечи. Обычно, чтобы доставить товар, приходится платить, грузовик нанимать, чтобы он его вез. А здесь потребитель сам оплачивает (логистику - ред.), приезжает, здесь еще и деньги тратит", - сказал замминистра.
Во-вторых, продолжил он, иностранные туристы являются хорошим индикатором с точки зрения того, где страна объективно находится в мире с точки зрения конкурентоспособности инфраструктуры. "Единственный, кто может охарактеризовать, лучше у нас или хуже - это именно турист из другой страны, который предпочтет другим более развитым курортам или курортам, которые строились там десятилетиями, именно Россию и приедет сюда, тем самым подтвердив, что все наши усилия не только по продвижению, по созданию инфраструктуры были не напрасны", - добавил Вахруков.
Он напомнил, что въездной туризм является для России безусловным приоритетом, а цели амбициозные - нарастить объем въездных туристических поездок с 5 миллионов в 2024 году до 16 миллионов в 2030-ом году.
Директор направления Молодые профессионалы АСИ Александр Вайно - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В России может появиться деловая виза для импатриантов, заявил Вайно
16 июля, 06:40
 
