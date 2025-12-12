Россия не представляет угрозы для Европы, заявили в посольстве в Гааге

ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Россия не представляет угрозы для Европы или Нидерландов, ее представляют безответственные политики, заявили в российском посольстве в Гааге, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс якобы является "следующей целью" РФ.
"Россия не представляет угрозы для Европы или Нидерландов, угрозу представляют безответственные политики", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Х.
Как отметили в посольстве, эти люди предпочитают разжигать войну, блокировать мирные усилия и запугивать собственный народ вместо того, чтобы работать над реальными долгосрочными решениями.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне
11 декабря, 23:47