Рейтинг@Mail.ru
Россия не представляет угрозы для Европы, заявили в посольстве в Гааге - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/rossija-2061666634.html
Россия не представляет угрозы для Европы, заявили в посольстве в Гааге
Россия не представляет угрозы для Европы, заявили в посольстве в Гааге - РИА Новости, 12.12.2025
Россия не представляет угрозы для Европы, заявили в посольстве в Гааге
Россия не представляет угрозы для Европы или Нидерландов, ее представляют безответственные политики, заявили в российском посольстве в Гааге, комментируя слова... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:53:00+03:00
2025-12-12T14:53:00+03:00
в мире
россия
европа
нидерланды
марк рютте
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575888990_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a1b55f4c59d0f164af755b42aa01772a.jpg
https://ria.ru/20251211/germaniya-2061540318.html
россия
европа
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575888990_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_434086f5ffdc16a31272eb456adb6b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, нидерланды, марк рютте, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Нидерланды, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
Россия не представляет угрозы для Европы, заявили в посольстве в Гааге

Посольство в Гааге: угрозу для Европы представляют политики, а не Россия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Россия не представляет угрозы для Европы или Нидерландов, ее представляют безответственные политики, заявили в российском посольстве в Гааге, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс якобы является "следующей целью" РФ.
"Россия не представляет угрозы для Европы или Нидерландов, угрозу представляют безответственные политики", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Х.
Как отметили в посольстве, эти люди предпочитают разжигать войну, блокировать мирные усилия и запугивать собственный народ вместо того, чтобы работать над реальными долгосрочными решениями.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Германии опасаются риторики Рютте о подготовке к крупной войне
11 декабря, 23:47
 
В миреРоссияЕвропаНидерландыМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала