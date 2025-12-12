Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения - РИА Новости, 12.12.2025
19:46 12.12.2025 (обновлено: 20:42 12.12.2025)
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что к Telegram не применяются новые ограничения в настоящее время. РИА Новости, 12.12.2025
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, технологии, россия
Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения

Роскомнадзор: новых ограничений к Telegram не применяется

© РИА Новости
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что к Telegram не применяются новые ограничения в настоящее время.
"По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - заявили в ведомстве.
Последние несколько дней российские пользователи все больше жалуются на работу мессенджера, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.РФ". Тогда же ряд Telegram-каналов писал, что пользователи начали жаловаться на более медленную работу сервиса, долгую загрузку медиафайлов.
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. Ведомство позже заявило также о намерении последовательно ограничивать работу WhatsApp, так как мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.
FaceTime - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Роскомнадзор ввел ограничения против FaceTime
4 декабря, 11:46
 
