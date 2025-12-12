Роскомнадзор заявил, что к Telegram не применяются новые ограничения

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что к Telegram не применяются новые ограничения в настоящее время.

"По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - заявили в ведомстве.

Последние несколько дней российские пользователи все больше жалуются на работу мессенджера, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.РФ". Тогда же ряд Telegram-каналов писал, что пользователи начали жаловаться на более медленную работу сервиса, долгую загрузку медиафайлов.

Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram WhatsApp * в России - они необходимы, чтобы противодействовать преступникам, которые обманывают россиян и вымогают у них деньги. Ведомство позже заявило также о намерении последовательно ограничивать работу WhatsApp, так как мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ.