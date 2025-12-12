Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске сняли ограничения на работу аэропорта
19:38 12.12.2025
В Ижевске сняли ограничения на работу аэропорта
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ижевск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
ИжевскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
