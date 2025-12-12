https://ria.ru/20251212/rosaviatsiya-2061753882.html
В Ижевске сняли ограничения на работу аэропорта
В Ижевске сняли ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 12.12.2025
В Ижевске сняли ограничения на работу аэропорта
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
В Ижевске сняли ограничения на работу аэропорта
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Ижевске