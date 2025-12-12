Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы сняли ограничения
15:37 12.12.2025
В аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
владикавказ, магас, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), махачкала
Владикавказ, Магас, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Махачкала
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас, Махачкала (Уйташ). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ, и четыре самолета, летевших в Махачкалу.
