В аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:37:00+03:00
2025-12-12T15:37:00+03:00
2025-12-12T15:42:00+03:00
владикавказ
магас
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
махачкала
владикавказ
магас
грозный
махачкала
Новости
владикавказ, магас, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), махачкала
Владикавказ, Магас, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Махачкала
