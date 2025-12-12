Рейтинг@Mail.ru
"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:13 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/roma-2061545325.html
"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы
"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы
Итальянский футбольный клуб "Рома" обыграл шотландский "Селтик" в матче шестого тура основного раунда Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T01:13:00+03:00
2025-12-12T01:13:00+03:00
футбол
спорт
нидерланды
глазго
швейцария
селтик
рома
астон вилла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251211/paok-2061535462.html
нидерланды
глазго
швейцария
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нидерланды, глазго, швейцария, селтик, рома, астон вилла
Футбол, Спорт, Нидерланды, Глазго, Швейцария, Селтик, Рома, Астон Вилла
"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы

"Рома" обыграла "Селтик" в матче шестого тура Лиги Европы

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Рома" обыграл шотландский "Селтик" в матче шестого тура основного раунда Лиги Европы.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых дублем отметился Эван Фергюсон (36, 45+1). Еще один мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Лиам Скейлз (6).
Лига Европы УЕФА
11 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Селтик
0 : 3
Рома
06‎’‎ • Лиам Скейлз (А)
36‎’‎ • Эван Фергюсон
(Зеки Челик)
45‎’‎ • Эван Фергюсон
(Матиас Суле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рома" набрала 12 очков и занимает 10-е место в таблице, "Селтик" (7 очков) располагается на 24-й строчке. Лидируют французский "Лион", датский "Мидтьюлланн" и английская "Астон Вилла" (по 15 очков).
Результаты других матчей:
"Базель" (Швейцария) - "Астон Вилла" (Англия) - 1:2;
"Бранн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:4;
"Лион" (Франция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:1;
"Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" (Чехия) - 0:0;
"Порту" (Португалия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:1;
"Сельта" (Испания) - "Болонья" (Италия) - 1:2;
ФКСБ (Румыния) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 4:3;
"Фрайбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:0.
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы
Вчера, 22:58
 
ФутболСпортНидерландыГлазгоШвейцарияСелтикРомаАстон Вилла
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала