"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Рома" обыграл шотландский "Селтик" в матче шестого тура основного раунда Лиги Европы.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых дублем отметился Эван Фергюсон (36, 45+1). Еще один мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Лиам Скейлз (6).
11 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
06’ • Лиам Скейлз (А)
36’ • Эван Фергюсон
45’ • Эван Фергюсон
(Матиас Суле)
"Рома" набрала 12 очков и занимает 10-е место в таблице, "Селтик" (7 очков) располагается на 24-й строчке. Лидируют французский "Лион", датский "Мидтьюлланн" и английская "Астон Вилла" (по 15 очков).
Результаты других матчей:
"Бранн" (Норвегия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:4;
"Лион" (Франция) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:1;
"Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" (Чехия) - 0:0;
"Порту" (Португалия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:1;