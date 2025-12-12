РИА Новости стало победителем Премии Дзена "Люди слова"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости стало победителем Национальной Премии Дзена "Люди слова" в номинации "Самое оперативное и популярное агентство", сообщили РИА Новости в пресс-службе Дзена.

Церемония вручения Национальной Премии Дзена "Люди слова" прошла в пятницу в кинотеатре "Художественный" в Москве

"Лауреатами стали СМИ и представители медиа, служащие ориентиром в мире информации для миллионов людей по всей России . РИА Новости получили награду в номинации "Самое оперативное и популярное агентство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в номинации "Международная повестка" отметили телеканал Russia Today, звание "Медиахолдинга года" досталось "Известиям", "Экономическое медиа года" - РБК , "Аналитическое медиа года" - КоммерсантЪ.

В пресс-службе отметили, что в номинации "Общественная повестка" награду получило издание "Комсомольская Правда", лауреатом в категории "Первые на месте событий" стал "Московский Комсомолец", а в категории "Лучшее медиа о звездах" лауреатом стал Super.ru.

В индивидуальной номинации "Журналист года" отмечен Александр Юнашев. За "Нестандартную подачу" наградили Lenta.ru, "Региональным медиа" признан телеканал "Краснодар". В номинации "Городская повестка" Дзен наградил Фонтанка.ру, а звание "Спортивное медиа года" получил "Чемпионат".