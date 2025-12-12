Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости стало победителем Премии Дзена "Люди слова"
21:34 12.12.2025
РИА Новости стало победителем Премии Дзена "Люди слова"
РИА Новости стало победителем Премии Дзена "Люди слова"
РИА Новости стало победителем Премии Дзена "Люди слова"

РИА Новости признано самым популярным агентством по версии Премии Дзена

© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Логотип "РИА Новости". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости стало победителем Национальной Премии Дзена "Люди слова" в номинации "Самое оперативное и популярное агентство", сообщили РИА Новости в пресс-службе Дзена.
Церемония вручения Национальной Премии Дзена "Люди слова" прошла в пятницу в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Путин поздравил фотокорреспондента РИА Новости Гунеева с юбилеем
30 октября, 10:32
"Лауреатами стали СМИ и представители медиа, служащие ориентиром в мире информации для миллионов людей по всей России. РИА Новости получили награду в номинации "Самое оперативное и популярное агентство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в номинации "Международная повестка" отметили телеканал Russia Today, звание "Медиахолдинга года" досталось "Известиям", "Экономическое медиа года" - РБК, "Аналитическое медиа года" - КоммерсантЪ.
"Награды вручали директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, управляющий директор Дзена Александр Толокольников, фигуристка Евгения Медведева, журналистка Ксения Собчак, народный артист РФ Константин Хабенский, писатель и сценарист Александр Цыпкин, блогер Оксана Самойлова и другие", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в номинации "Общественная повестка" награду получило издание "Комсомольская Правда", лауреатом в категории "Первые на месте событий" стал "Московский Комсомолец", а в категории "Лучшее медиа о звездах" лауреатом стал Super.ru.
В индивидуальной номинации "Журналист года" отмечен Александр Юнашев. За "Нестандартную подачу" наградили Lenta.ru, "Региональным медиа" признан телеканал "Краснодар". В номинации "Городская повестка" Дзен наградил Фонтанка.ру, а звание "Спортивное медиа года" получил "Чемпионат".
Дзен - контентная платформа с актуальными новостями, видео и текстами от популярных блогеров. Каждый день Дзеном пользуются миллионы человек, а более 100 тысяч авторов находят создают публикации на самые разные темы и зарабатывают на них. Умные алгоритмы Дзена учитывают интересы пользователя и рекомендуют контент, который точно понравится.
Бильд-редактор объединенной фотодирекции медиагруппы Россия сегодня, ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций Анна Маркелова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" получила диплом RuCode в области ИИ
19 ноября, 15:24
 
