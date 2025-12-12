Дмитриев сравнил Орбана с персонажем из "Игры Престолов"

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев.

Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов. Венгерское представительство в Евросоюзе выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.