21:21 12.12.2025
Дмитриев сравнил Орбана с персонажем из "Игры Престолов"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с персонажем фэнтези-сериала "Игра Престолов" - Джоном Сноу.
"Премьер-министр Венгрии Орбан в роли Джона Сноу из "Игры Престолов", защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных, - он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентноспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира", - написал Дмитриев в соцсети X к публикации видео с отрывком из сериала.
В пятницу Орбан заявил, что голосование по изменению процедуры заморозки активов РФ станет для ЕС "Рубиконом" и концом верховенства права.
"Помощь приближается, ведь Центральный банк России подает в суд на Euroclear", - также написал Дмитриев.
Банк России в пятницу утром сообщил, что подает иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска грозит быть колоссальной - минимум 200 миллиардов евро.
В ЦБ также заявили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев.
Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов. Венгерское представительство в Евросоюзе выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
