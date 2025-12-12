В Шереметьево из-за ограничений задержали 18 рейсов

https://ria.ru/20251212/reys-2061615742.html
В аэропорту "Шереметьево" в связи с ограничениями на вылет авиакомпании корректируют расписание, 18 рейсов задержано менее чем на 2 часа, сообщили в воздушной...
