"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс - РИА Новости, 12.12.2025
08:00 12.12.2025
"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс
"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс
"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс

Масштабный план перевооружения ЕС может сорваться из-за действий компаний из США

© Getty Images / VCG/Tan YunfengДобыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Getty Images / VCG/Tan Yunfeng
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС затеяли масштабное перевооружение, но столкнулись с досадным препятствием. Оборонка банально не успевает закупить критически важное сырье. К каким последствиям это приведет — в материале РИА Новости.

Масштабный план

Речь прежде всего о редкоземах.
Их активно приобретают компании из США. Как сообщил Bloomberg глава немецкой Noble Elements Тим Боргшульте, на покупку тонны тербия европейцам надо три-четыре недели, а американцам хватает трех-четырех дней.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Редкоземельные элементы необходимы при изготовлении современных датчиков, прецизионных двигателей и других деталей, используемых в военной технике, включая фрегаты, истребители и боевые беспилотники. Производители этих компонентов ощущают дефицит ресурсов. В отрасли опасаются: сокращение запасов в Европе негативно скажется уже через несколько месяцев.
Как уточняет Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России, наиболее серьезные риски связаны с нехваткой неодима, празеодима (нужны для магнитов), галлия, германия (полупроводники и оптика), диспрозия, тербия (высокотемпературные магниты), иттрия, церия (радары, лазерная техника).

Широкие возможности

У американских компаний есть весомые преимущества на рынке.
"Они работают через крупных трейдеров, у них заранее согласованные объемы плюс политические преференции в рамках американо-китайской сделки по редкоземам — это обеспечивает быстрый доступ к ежегодным экспортным лицензиям КНР. Европейцы чаще закупают разрозненно и напрямую, с более жестким риск-менеджментом и меньшей координацией с госструктурами, поэтому согласование сделок растягивается на недели", — поясняет Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК "Ингосстрах-Инвестиции".
Цены за топливо на автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
18 ноября, 08:00
США действуют как в Китае (основной мировой поставщик), так и на вторичном европейском рынке. Разумеется, сказываются и более широкие финансовые возможности.
В 2022-2023-м Пентагон выделил 438 миллионов долларов на проекты по редкоземельным элементам и критическим минералам. Это позволило заключать долгосрочные контракты.
"Американские компании, подкрепленные госзаказами (например, по программе Defense Production Act), предлагают премию в 15-25% на спотовом рынке, чтобы перехватить партии у европейцев", — уточняет Сергей Заборов, управляющий партнер TRIADA Partners.
Наконец, Вашингтон активно выстраивает альтернативные цепочки, финансируя проекты, которые к 2027-му должны обеспечить до 40% потребностей в переработке редкоземельных элементов вне Китая.
Это, например, 700-миллионные инвестиции в профильную компанию MP Materials, а также приобретение британской Less Common Metals — одной из немногих, занимающихся ключевым этапом переработки, превращением оксидов редкоземов в металлы и сплавы.
Так американцы захватывают контроль над последующими звеньями технологической цепочки обработки сырья. Неповоротливая бюрократическая Европа куда медленнее реагирует на обострившуюся конкуренцию, отмечает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финуниверситета.
© AP Photo / Lynne SladkyДональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Lynne Sladky
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида

Отсутствие альтернатив

Это большая проблема для экономики ЕС. Европа почти ничего не добывает и располагает минимальными мощностями по первичной переработке сырья.
"Есть некоторые собственные запасы — например, рудник Норра-Карр в Швеции, это порядка миллиона тонн оксидов редкоземов. Однако реализация проекта растянется на десятилетие, а то и дольше", — указывает Смолин.
ЕС ищет альтернативы в Австралии, Канаде, Бразилии. Но и здесь много трудностей — нужно создавать цепочки добычи и переработки, а это высокие технологические и экологические риски.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это бесполезно". США предложили Европе смириться с неизбежным
2 декабря, 08:00
Наконец, основные мощности по переработке — 90% — все равно под контролем КНР. То есть в руках Пекина не только месторождения, но и вся технология. И в Европе, и на альтернативных рынках практически нет мощностей для выпуска конечного полезного продукта.
Европейская комиссия приняла план по ускоренному финансированию 25 ключевых проектов в области добычи полезных ископаемых. На это в следующем году потратят три миллиарда евро.
Аналитики констатируют: идея хорошая, но от главного поставщика никак "не отвязаться". ЕС практически полностью зависим от КНР по тяжелым редкоземам и редкоземельным магнитам — до 100% импорта.

Запасы истощаются

В итоге — стремительное исчерпание доступных коммерческих запасов и никаких альтернатив Китаю.
© sefa ozelПроизводство чипов
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© sefa ozel
Производство чипов
"Отсутствие гарантированных поставок тяжелых редкоземельных элементов (диспрозия, тербия) для сверхмощных магнитов грозит срывами сроков стратегических программ: так, разработка истребителя FCAS может задержаться на два-три года. Производство электродвигателей для БПЛА и систем активной защиты танков MGCS подорожает на 15-20% и потребует упрощения конструкции. США, располагая приоритетным доступом к альтернативным источникам (например, через контракты с Lynas), косвенно контролируют цепочки", — подчеркивает Смолин.
ЕС надолго сохранит уязвимость и к китайским экспортным ограничениям, и к конкуренции с США. Добиваться независимости от основного поставщика непросто. К тому же европейские политики делают все, чтобы испортить с ним и без того непростые отношения. Поэтому планы по перевооружению могут остаться на бумаге.
 
