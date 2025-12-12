"Поздно спохватились". CША отбирают у Европы критический ресурс

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС затеяли масштабное перевооружение, но столкнулись с досадным препятствием. Оборонка банально не успевает закупить критически важное сырье. К каким последствиям это приведет — в материале РИА Новости.

Масштабный план

Речь прежде всего о редкоземах.

Их активно приобретают компании из США. Как сообщил Bloomberg глава немецкой Noble Elements Тим Боргшульте, на покупку тонны тербия европейцам надо три-четыре недели, а американцам хватает трех-четырех дней.

Редкоземельные элементы необходимы при изготовлении современных датчиков, прецизионных двигателей и других деталей, используемых в военной технике, включая фрегаты, истребители и боевые беспилотники. Производители этих компонентов ощущают дефицит ресурсов. В отрасли опасаются: сокращение запасов в Европе негативно скажется уже через несколько месяцев.

Как уточняет Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России, наиболее серьезные риски связаны с нехваткой неодима, празеодима (нужны для магнитов), галлия, германия (полупроводники и оптика), диспрозия, тербия (высокотемпературные магниты), иттрия, церия (радары, лазерная техника).

Широкие возможности

У американских компаний есть весомые преимущества на рынке.

"Они работают через крупных трейдеров, у них заранее согласованные объемы плюс политические преференции в рамках американо-китайской сделки по редкоземам — это обеспечивает быстрый доступ к ежегодным экспортным лицензиям КНР. Европейцы чаще закупают разрозненно и напрямую, с более жестким риск-менеджментом и меньшей координацией с госструктурами, поэтому согласование сделок растягивается на недели", — поясняет Дмитрий Смолин, руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК "Ингосстрах-Инвестиции".

США действуют как в Китае (основной мировой поставщик), так и на вторичном европейском рынке. Разумеется, сказываются и более широкие финансовые возможности.

В 2022-2023-м Пентагон выделил 438 миллионов долларов на проекты по редкоземельным элементам и критическим минералам. Это позволило заключать долгосрочные контракты.

"Американские компании, подкрепленные госзаказами (например, по программе Defense Production Act), предлагают премию в 15-25% на спотовом рынке, чтобы перехватить партии у европейцев", — уточняет Сергей Заборов, управляющий партнер TRIADA Partners.

Наконец, Вашингтон активно выстраивает альтернативные цепочки, финансируя проекты, которые к 2027-му должны обеспечить до 40% потребностей в переработке редкоземельных элементов вне Китая.

Это, например, 700-миллионные инвестиции в профильную компанию MP Materials, а также приобретение британской Less Common Metals — одной из немногих, занимающихся ключевым этапом переработки, превращением оксидов редкоземов в металлы и сплавы.

Так американцы захватывают контроль над последующими звеньями технологической цепочки обработки сырья. Неповоротливая бюрократическая Европа куда медленнее реагирует на обострившуюся конкуренцию, отмечает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финуниверситета.

Отсутствие альтернатив

Это большая проблема для экономики ЕС. Европа почти ничего не добывает и располагает минимальными мощностями по первичной переработке сырья.

"Есть некоторые собственные запасы — например, рудник Норра-Карр в Швеции, это порядка миллиона тонн оксидов редкоземов. Однако реализация проекта растянется на десятилетие, а то и дольше", — указывает Смолин.

ЕС ищет альтернативы в Австралии, Канаде, Бразилии. Но и здесь много трудностей — нужно создавать цепочки добычи и переработки, а это высокие технологические и экологические риски.

Наконец, основные мощности по переработке — 90% — все равно под контролем КНР. То есть в руках Пекина не только месторождения, но и вся технология. И в Европе, и на альтернативных рынках практически нет мощностей для выпуска конечного полезного продукта.

Европейская комиссия приняла план по ускоренному финансированию 25 ключевых проектов в области добычи полезных ископаемых. На это в следующем году потратят три миллиарда евро.

Аналитики констатируют: идея хорошая, но от главного поставщика никак "не отвязаться". ЕС практически полностью зависим от КНР по тяжелым редкоземам и редкоземельным магнитам — до 100% импорта.

Запасы истощаются

В итоге — стремительное исчерпание доступных коммерческих запасов и никаких альтернатив Китаю.

"Отсутствие гарантированных поставок тяжелых редкоземельных элементов (диспрозия, тербия) для сверхмощных магнитов грозит срывами сроков стратегических программ: так, разработка истребителя FCAS может задержаться на два-три года. Производство электродвигателей для БПЛА и систем активной защиты танков MGCS подорожает на 15-20% и потребует упрощения конструкции. США, располагая приоритетным доступом к альтернативным источникам (например, через контракты с Lynas), косвенно контролируют цепочки", — подчеркивает Смолин.