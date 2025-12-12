Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Страховщики совместно с полицией изучают причины роста многократных обращений за страховыми выплатами по ОСАГО в Новосибирской области: рекордсменом в текущем году стал житель региона, попавший в ДТП 73 раза за год и получивший выплаты на 22 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "АльфаСтраховании".
"По данным отдела урегулирования убытков Новосибирского филиала АО "АльфаСтрахование", количество лиц, регулярно попадающих в ДТП и обращающихся за выплатой, давно перешагнуло цифру в сотню человек. По информации СЭБ (служба экономической безопасности - ред.), эти люди известны, в отношении них подаются заявления в полицию для проведения проверок на предмет инсценировки ДТП", - рассказали в компании.
"Из последних примеров можно привести троих известных в городе автоподставщиков: первый – 73 ДТП, сумма выплат 22 миллиона рублей, второй - 67 ДТП, сумма выплат 21 миллион рублей, третий - 20 ДТП, сумма выплат 7 миллионов рублей. И таких множество", - сообщили в компании.
В настоящее время, по данным страховщика, мошенниками занимается полиция.
В компании отметили, что за девять месяцев число страховых случаев с признаками мошенничества по ОСАГО увеличилось в регионе в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По данным ЦБ, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Росстата, в текущем году Новосибирская область вновь попала в топ регионов России по уровню страхового мошенничества. Этот регион находится в "красной зоне", где страховщики вправе установить повышающие коэффициенты по ОСАГО.
Частота страховых случаев в регионе выросла в текущем году на 7,1%, а средняя страховая выплата увеличилась на 20% и была в 1,5 раза выше средней по России.
"В регионе самый высокий "коэффициент неоднократности" – 19,9%, что в четыре раза выше среднероссийского показателя. Этот показатель говорит о том, что есть лица, регулярно попадающие в ДТП и практически ежемесячно обращающиеся за компенсацией, что в конечном счете отражается на стоимости полиса ОСАГО для добросовестных автовладельцев", - пояснили в страховой компании.
Доля Новосибирской области по сборам на российском рынке ОСАГО составила в текущем году 2,05%, по выплатам - 4,04%. "За анализируемый период выплаты по ОСАГО на 2,6 миллиарда рублей превысили сборы страховых премий, сформировав наибольшее среди всех субъектов РФ отрицательное значение", - отмечает страховщик.
По результатам обращений в правоохранительные органы "АльфаСтрахование" выступила инициатором в 67% возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству (статья 159.5 УК РФ) в Новосибирской области за истекший период.
Продолжающийся рост показателей, связанных с мошенничеством, свидетельствует о необходимости усиления уже принимаемых мер и разработки новых – как со стороны страховых компаний, так и со стороны правоохранительных органов, заключили в компании.
