Рейтинг@Mail.ru
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/rekordsmen-2061626447.html
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей - РИА Новости, 12.12.2025
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей
Страховщики совместно с полицией изучают причины роста многократных обращений за страховыми выплатами по ОСАГО в Новосибирской области: рекордсменом в текущем... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:20:00+03:00
2025-12-12T12:20:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
альфастрахование
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179691_0:131:3056:1849_1920x0_80_0_0_eeeca9bc22db4dc9f7cfd9d4f7ad703c.jpg
https://ria.ru/20251209/rsa-2060976234.html
https://ria.ru/20251113/gd-2054662586.html
https://ria.ru/20251014/moshennik-2048092297.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179691_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_25fcd2034c1a667a9953f5b002508cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, альфастрахование, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), осаго
Происшествия, Новосибирская область, Россия, АльфаСтрахование, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ОСАГО
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей

РИА Новости: мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 млн руб

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРегистрация полиса ОСАГО онлайн
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Регистрация полиса ОСАГО онлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Страховщики совместно с полицией изучают причины роста многократных обращений за страховыми выплатами по ОСАГО в Новосибирской области: рекордсменом в текущем году стал житель региона, попавший в ДТП 73 раза за год и получивший выплаты на 22 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "АльфаСтраховании".
"По данным отдела урегулирования убытков Новосибирского филиала АО "АльфаСтрахование", количество лиц, регулярно попадающих в ДТП и обращающихся за выплатой, давно перешагнуло цифру в сотню человек. По информации СЭБ (служба экономической безопасности - ред.), эти люди известны, в отношении них подаются заявления в полицию для проведения проверок на предмет инсценировки ДТП", - рассказали в компании.
Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
9 декабря, 23:17
"Из последних примеров можно привести троих известных в городе автоподставщиков: первый – 73 ДТП, сумма выплат 22 миллиона рублей, второй - 67 ДТП, сумма выплат 21 миллион рублей, третий - 20 ДТП, сумма выплат 7 миллионов рублей. И таких множество", - сообщили в компании.
В настоящее время, по данным страховщика, мошенниками занимается полиция.
В компании отметили, что за девять месяцев число страховых случаев с признаками мошенничества по ОСАГО увеличилось в регионе в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По данным ЦБ, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Росстата, в текущем году Новосибирская область вновь попала в топ регионов России по уровню страхового мошенничества. Этот регион находится в "красной зоне", где страховщики вправе установить повышающие коэффициенты по ОСАГО.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Госдума одобрила проект о штрафах за вождение без ОСАГО
13 ноября, 08:31
Частота страховых случаев в регионе выросла в текущем году на 7,1%, а средняя страховая выплата увеличилась на 20% и была в 1,5 раза выше средней по России.
"В регионе самый высокий "коэффициент неоднократности" – 19,9%, что в четыре раза выше среднероссийского показателя. Этот показатель говорит о том, что есть лица, регулярно попадающие в ДТП и практически ежемесячно обращающиеся за компенсацией, что в конечном счете отражается на стоимости полиса ОСАГО для добросовестных автовладельцев", - пояснили в страховой компании.
Доля Новосибирской области по сборам на российском рынке ОСАГО составила в текущем году 2,05%, по выплатам - 4,04%. "За анализируемый период выплаты по ОСАГО на 2,6 миллиарда рублей превысили сборы страховых премий, сформировав наибольшее среди всех субъектов РФ отрицательное значение", - отмечает страховщик.
По результатам обращений в правоохранительные органы "АльфаСтрахование" выступила инициатором в 67% возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству (статья 159.5 УК РФ) в Новосибирской области за истекший период.
Продолжающийся рост показателей, связанных с мошенничеством, свидетельствует о необходимости усиления уже принимаемых мер и разработки новых – как со стороны страховых компаний, так и со стороны правоохранительных органов, заключили в компании.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО
14 октября, 04:34
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияАльфаСтрахованиеЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала