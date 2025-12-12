https://ria.ru/20251212/raspisanie-2061603125.html
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов - РИА Новости, 12.12.2025
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов
В аэропорту "Домодедово" возможна корректировка расписания части рейсов, ряд самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне ограничений, рассказали в воздушной... РИА Новости, 12.12.2025
