Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 12.12.2025 (обновлено: 10:50 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/raspisanie-2061603125.html
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов - РИА Новости, 12.12.2025
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов
В аэропорту "Домодедово" возможна корректировка расписания части рейсов, ряд самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне ограничений, рассказали в воздушной... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:40:00+03:00
2025-12-12T10:50:00+03:00
домодедово (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg
https://ria.ru/20251212/raspisanie-2061585869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6248506423f5e7aa260430685c1967d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), общество
Домодедово (аэропорт), Общество
В Домодедово предупредили о возможных корректировках расписания рейсов

В Домодедово предупредили о возможном изменении расписания из-за ограничений

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В аэропорту "Домодедово" возможна корректировка расписания части рейсов, ряд самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне ограничений, рассказали в воздушной гавани.
"В связи с действием в воздушном пространстве сигнала "Ковер" введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. По этой причине приостановлены взлётно-посадочные операции, возможна корректировка расписания части рейсов. Ряд воздушных судов, направлявшихся в аэропорт Домодедово, вынужденно приземлился на запасных аэродромах", - говорится в сообщении.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Внуково предупредил пассажиров о вынужденных корректировках расписания
Вчера, 09:54
 
Домодедово (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала