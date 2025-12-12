https://ria.ru/20251212/raspisanie-2061585869.html
Внуково предупредил пассажиров о вынужденных корректировках расписания
Внуково предупредил пассажиров о вынужденных корректировках расписания
Внуково предупредил пассажиров о вынужденных корректировках расписания
Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания в целях безопасности полетов на фоне ограничений во "Внуково", сообщили в аэропорту. РИА Новости, 12.12.2025
Внуково предупредил пассажиров о вынужденных корректировках расписания
Внуково предупредил пассажиров о корректировках расписания из-за ограничений