https://ria.ru/20251212/raspisanie-2061580105.html
В Шереметьево предупредили о возможных корректировках в расписании полетов
В Шереметьево предупредили о возможных корректировках в расписании полетов - РИА Новости, 12.12.2025
В Шереметьево предупредили о возможных корректировках в расписании полетов
Расписание полетов в аэропорту "Шереметьево" может корректироваться на фоне введения ограничений, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:21:00+03:00
2025-12-12T09:21:00+03:00
2025-12-12T09:21:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:215:3113:1966_1920x0_80_0_0_07447e2c67247ba6026aa64a12135edd.jpg
https://ria.ru/20251212/ogranicheniya-2061568076.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031915216_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33020d379d8bc11b92edb33008402422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), общество
Шереметьево (аэропорт), Общество
В Шереметьево предупредили о возможных корректировках в расписании полетов
В Шереметьево предупредили о возможном изменении расписания из-за ограничений