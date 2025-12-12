Рейтинг@Mail.ru
РХБЗ предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной
10:17 12.12.2025 (обновлено: 10:20 12.12.2025)
РХБЗ предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной
РХБЗ предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной
Радиоактивные вещества накрыли бы значительную часть Украины и Европы при радиационной аварии на российско-украинской границе, заявил начальник войск... РИА Новости, 12.12.2025
РХБЗ предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

Ртищев: при радиационной аварии на границе с Украиной пострадает часть Европы

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоационной опасности
Знак радиоационной опасности - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоационной опасности. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Радиоактивные вещества накрыли бы значительную часть Украины и Европы при радиационной аварии на российско-украинской границе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" в многолюдном месте на основе источников ионизирующего излучения, сообщил Ртищев на брифинге.
«
"Ранее мы приводили доклад премьер-министру Украины, озвученный секретарем Совета национальной безопасности Украины. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено: "Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария", - сказал Ртищев.
Начальник войск РХБЗ обратил внимание на прогноз, разработанный государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, в котором говорится, что в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Россия.
"Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров", - отметил Ртищев.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Начальник войск РХБЗ: Киев запросил у НАТО более 200 тысяч противогазов
Вчера, 10:20
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
