Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 12.12.2025
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:26:00+03:00
2025-12-12T14:26:00+03:00
2025-12-12T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
